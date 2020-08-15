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Dünya

Dünyaya resmen duyurdular! Koronavirüs aşısının üretimi başladı

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V adı verilen koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:41:00 -
Dünyaya resmen duyurdular! Koronavirüs aşısının üretimi başladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin birçok ülke çeşitli tedavi ve aşı çalışmaları geliştirmeye çalışırken, geçtiğimiz gün Rusya'dan güzel bir haber gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir son dakika gelişmesini duyurarak koronavirüs aşısını bulduklarını dünyaya ilan etti. 

Üretim başladı

Biraz önce gelen açıklamaya göre ise, Rusya aşının üretimine başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

İlk sipariş alındı

Dünyadan bazı eleştiriler alan Rusya'nın duyurduğu Sputnik-V isimli aşı için ise ilk sipariş geldi. Rusya'nın bulduğu koronavirüs aşısına ilk talip olan ülke Vietnam oldu.

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