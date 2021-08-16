  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
THY'den flaş Afganistan kararı
Attığı tokatla asansör camını kırdı! Çocuk korumaya alındı
Gürcistan'ın Türkiye sınırında korkutan deprem!
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dünya Dünyaya ilan ettiler! Rusya'dan Taliban kararı
Dünya

Dünyaya ilan ettiler! Rusya'dan Taliban kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da tam anlamıyla hakimiyet kuran Taliban'ı henüz tanımadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 10:22:00 -
Dünyaya ilan ettiler! Rusya'dan Taliban kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ama henüz Taliban’ı tanımanın söz konusu olmadığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zamir Kabulov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Afganistan’da geçiş hükümetiyle çalışıp çalışmayacağı sorusuna, “Biz her zaman geçiş hükümeti fikrine destek verdik, elbette onlarla çalışacağız” ifadesini kullandı.

Kabulov, Afganistan’da iktidar geçişinin barış yoluyla gerçekleşmesi durumunda Rusya’nın Taliban’ı meşru yönetim olarak tanımaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır, henüz tanımadık, ama her şeyin bir zamanı var, bekleyip göreceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay