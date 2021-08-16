Dünyaya ilan ettiler! Rusya'dan Taliban kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ama henüz Taliban’ı tanımanın söz konusu olmadığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zamir Kabulov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Afganistan’da geçiş hükümetiyle çalışıp çalışmayacağı sorusuna, “Biz her zaman geçiş hükümeti fikrine destek verdik, elbette onlarla çalışacağız” ifadesini kullandı.

Kabulov, Afganistan’da iktidar geçişinin barış yoluyla gerçekleşmesi durumunda Rusya’nın Taliban’ı meşru yönetim olarak tanımaya hazır olup olmadığı sorusuna, “Hayır, henüz tanımadık, ama her şeyin bir zamanı var, bekleyip göreceğiz” dedi.