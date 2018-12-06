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Dünyaya duyurdular! 'Yeşil Bayrak' sona erdi

25 Kasım'da başlayan Suudi Arabistan ve İngiltere'nin düzenlediği 'Yeşil Bayrak' tatbikatı sona erdi.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:43
Dünyaya duyurdular! 'Yeşil Bayrak' sona erdi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "Suudi Arabistan ve İngiltere hava kuvvetleri Yeşil Bayrak hava tatbikatını tamamladı." denildi.

25 Kasım'da başlamıştı

Tatbikatın, Suudi Arabistan'ın batı kesimindeki Kral Fahd Hava Üssü'nde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Karşılıklı tecrübe paylaşımı ve iş birliğini artırmayı hedefleyen tatbikat 25 Kasım'da başlamıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:43
  1. Suudi Arabistan
  2. İngiltere
  3. Kral Fahd Hava Üssü
  4. Yeşil Bayrak

YORUM YAZ

  • IV. MURATIV. MURAT24 dk önce
    Bu Türkiye'ye gözdağı değilde nedir? Gün gelecek arkasına bile bakmadan gidecekler o kutsal topraklardan. Suudlar gavur postalı değdirdiler kutsal topraklara bedelinide ağır ödeyecekler.
Bugünkü Akit

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