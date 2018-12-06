Dünyaya duyurdular! 'Yeşil Bayrak' sona erdi
25 Kasım'da başlayan Suudi Arabistan ve İngiltere'nin düzenlediği 'Yeşil Bayrak' tatbikatı sona erdi.06 Aralık 2018 Perşembe 21:43
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "Suudi Arabistan ve İngiltere hava kuvvetleri Yeşil Bayrak hava tatbikatını tamamladı." denildi.
25 Kasım'da başlamıştı
Tatbikatın, Suudi Arabistan'ın batı kesimindeki Kral Fahd Hava Üssü'nde gerçekleştirildiği aktarıldı.
Karşılıklı tecrübe paylaşımı ve iş birliğini artırmayı hedefleyen tatbikat 25 Kasım'da başlamıştı.
YORUM YAZ