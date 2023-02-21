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Dünya

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil Ukrayna yendi

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, NATO'nun, Rusya ile savaş halinde olmadığını, Moskova'yı Ukrayna'nın yendiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 19:21:00 -
Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil Ukrayna yendi

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus yönetimine seslendi.

NATO'nun, Rusya ile savaş halinde olmadığını kaydeden Landsbergis, "NATO, Rusya'ya karşı özel bir askeri operasyon bile başlatmadı. Rusya, NATO tarafından değil, Ukraynalılar tarafından yeniliyor. Bu, bazı insanlar için utanç verici olmaya başladı." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Четаве умар

Bunları idiaa edenlerin amerikan köleleridir muhakkak . Yıllarca ay sahandan yemek yiyen döneklerdir

İbrahim Alkılıç

Yürü git be!
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