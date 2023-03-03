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Dünya Dünyaya duyurdular! Rusya füze ile vurdu
Dünya

Dünyaya duyurdular! Rusya füze ile vurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın son 24 saatte 24 hava ve 3 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 09:08:00 -
Dünyaya duyurdular! Rusya füze ile vurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son bir günde düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Rus askerlerinin son 24 saatte Ukrayna askerlerinin mevzisine 24 hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "(Rusya) Çasov Yar ve Zaporijya şehirlerine 3 füze ile saldırdı." denildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin Sumı bölgesinin Ulanove köyünün altyapısı dahil sivil altyapılara çoklu namlulu roketatarlarla 55’ten fazla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Rus askerlerin, Donetsk bölgesindeki saldırılarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "Düşman, Bahmut yönünde ilerlemeyi sürdürüyor. Bahmut şehrine saldırıyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus askerlerin ve teçhizatın yoğunlaştığı bölgeleri 13 kez vurduğu kaydedildi.
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Yorumlar

OMUT

Eyyy Rusya amarika İsrail İngiliz fıransaya inat vor vorabildiğin kadar.

ömer

ukrayna milliyetçileri başınızdaki lider- abd ve rusyanın taklasına geliyorsunuz.. avrupaya gidip hiç bir ukraynalı ülkesine dönüp tekrar tarımla-yıkık evlerle uğraşmaz o toprakları boşaltmak oyunun bir parçası .... birilerine kısır hibrit tohum tarlaları
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