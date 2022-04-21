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Dünya Dünyaya duyurdular! İngiltere'den Rusya iddiası
Dünya

Dünyaya duyurdular! İngiltere'den Rusya iddiası

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Rus güçleri Kramatorsk kentine ilerliyor" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 15:53:00 -
Dünyaya duyurdular! İngiltere'den Rusya iddiası

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "savunma istihbaratı güncellemesi" başlığı altında paylaşımda bulunuldu.

Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde önemli başarılar sergilemek istediği kaydedilen paylaşımda, bunun da operasyonların hızını ve gücünü etkileyebileceği belirtildi.

Rus kuvvetlerinin Donbas'taki bekleme alanlarından Kramatorsk'a doğru ilerlediği, ayrıca kentin sürekli roket saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.

Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini bastırmak ve yok etmek için doğu Ukrayna'daki saldırısına yakın hava desteği sağlamaya çalıştığı ve Rus hava faaliyetinin yüksek düzeyde devam ettiği belirtildi.

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