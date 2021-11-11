  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyaya doğru yaklaşıyor! Tedirgin etti
Dünya

Dünyaya doğru yaklaşıyor! Tedirgin etti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, üç futbol sahası büyüklüğündeki bir astreoidin dünyanın yakınından geçeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 11:18:00 -
Dünyaya doğru yaklaşıyor! Tedirgin etti

Üç futbol sahası büyüklüğünde olan tehlikeli asteroidin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği belirtildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) bir biriminin web sitesinden yapılan açıklamada, çapı 170 ilâ 380 metre olan ve potansiyel olarak tehlike arz eden 2004 UE asteroidinin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği ifade edildi.

Asteroidin 13 Kasım’da Dünya’ya en yakın mesafeye yaklaşacağı belirtilirken bu mesafenin 4 milyon kilometreden fazla, yani Ay’a olan mesafenin 11 katı olacağı kaydedildi.

Dünya’ya yakın bir asteroit grubu olan Apollo listesinde yer alan 2004 UE, ilk kez 2004’te keşfedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Günaydın Mine, yeni mi uyandın? Sonunda Akit'in dediğine geldin!
Medya

Günaydın Mine, yeni mi uyandın? Sonunda Akit'in dediğine geldin!

Hürriyet'le yollarını ayıran Ertuğrul Özkök'le ilgili eleştirilerde bulunan Mine Kırıkkanat, Akit'in yıllarca vurgu yaptığı konuya değinerek..
Uzman isim altın yatırımcılarını üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Uzman isim altın yatırımcılarını üstüne basa basa uyardı!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar/TL kurundaki yeni zirveyi değerlendirdi. Memiş, yatırıcımlara ..
Baskın yapmak istediler, basıldılar! HDP'lilere TBMM'de şok!
Gündem

Baskın yapmak istediler, basıldılar! HDP'lilere TBMM'de şok!

HDP’li Tuma Çelik’in tecavüz skandalını unutarak TBMM’de 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankart açan gru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay