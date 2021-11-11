Dünyaya doğru yaklaşıyor! Tedirgin etti

Üç futbol sahası büyüklüğünde olan tehlikeli asteroidin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği belirtildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) bir biriminin web sitesinden yapılan açıklamada, çapı 170 ilâ 380 metre olan ve potansiyel olarak tehlike arz eden 2004 UE asteroidinin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği ifade edildi.

Asteroidin 13 Kasım’da Dünya’ya en yakın mesafeye yaklaşacağı belirtilirken bu mesafenin 4 milyon kilometreden fazla, yani Ay’a olan mesafenin 11 katı olacağı kaydedildi.

Dünya’ya yakın bir asteroit grubu olan Apollo listesinde yer alan 2004 UE, ilk kez 2004’te keşfedilmişti.