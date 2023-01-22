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Dünya Dünyaya böyle seslendi: Nükleer silahlar yok edilmeli
Dünya

Dünyaya böyle seslendi: Nükleer silahlar yok edilmeli

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, dünyanın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini belirterek, "Bu silahlar, var olduğu müddetçe herkes için tehdit olmayı sürdürecek. Nükleer silahlar, bizi yok etmeden biz onları yok etmeliyiz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 13:54:00 -
Dünyaya böyle seslendi: Nükleer silahlar yok edilmeli

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın (TPNW) yürürlüğe girmesinin ikinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, nükleer silahların güvenlik sağladığı yönünde bir anlayışın bulunduğunu, bunun kesinlikle yanlış bir yaklaşım ve nükleer silahların herkes için tehdit oluşturan korku unsuru olduğunu bildirdi.

Dünyanın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini belirten Schallenberg, "Bu silahlar, var olduğu müddetçe herkes için tehdit olmayı sürdürecek. Nükleer silahlar, bizi yok etmeden biz onları yok etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Schallenberg, nükleer silahla tehditte bulunmanın çok tehlikeli olduğunu kaydederek, "Bu, ahlaki açıdan kabul edilemez, ayrıca başkalarının hareket alanını sınırlar ve açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırıdır" görüşünü paylaştı.

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması (TPNW), 22 Ocak 2021’de nükleer silah sahibi ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen kabul edilmişti.

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise antlaşmayı imzalamamıştı.

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