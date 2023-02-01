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Gündem Dünyaya böyle duyurdular: Avrupalı liderlerin başaramadığını Erdoğan başardı
Gündem

Dünyaya böyle duyurdular: Avrupalı liderlerin başaramadığını Erdoğan başardı

Belçika Devlet Kanalı RTBF, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir haber yayınladı. Haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer Avrupalı liderlerin başaramadığını başardığı vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 12:19:00 -
Dünyaya böyle duyurdular: Avrupalı liderlerin başaramadığını Erdoğan başardı

Dünya, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimi yakından takip ediyor. Belçika Devlet Kanalı, seçimden çıkacak sonucun Avrupa için de önemli olduğunu vurguladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer Avrupalı liderlerin başaramadığını başaran, somut sonuçlara ulaşabilen önemli bir lider olarak tanımlandı.

Belçika Devlet Kanalı RTBF'e göre bu yıl, uluslararası gündemin sıcak konularından biri de Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi.

RTBF'in internet sitesindeki haberde 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin Avrupa'ya etkisi ele alındı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Brüksel Üniversitesi'nden Sosyoloji Profesörü Firouzeh Nahavandi'nin görüşlerine yer verildi.

"Erdoğan denge siyasetiyle somut sonuçlara ulaşabilen önemli bir lider"

Nahavandi, Erdoğan'ın diğer Avrupalı liderlerin aksine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iyi ilişkiler sürdürebildiğine dikkati çekti.

Nahavandi'ye göre Erdoğan, dengeli siyasetiyle somut sonuçlara ulaşabilen önemli bir lider.

RTBF, seçimin olası ekonomik sonucunu da değerlendirdi. Türkiye'de çok sayıda Avrupalı şirket olduğu, Avrupa'da da Türk nüfusun yatırımları olduğu hatırlatıldı.

Erdoğan'ın varlığının, seçimin ardından her iki taraf için de büyük bir ekonomik çıkar sağlayacağı yorumu yapıldı.

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Yorumlar

Halid

Avrupalı liderler. Hepsi bir yerlerden yönetilen emir kulları. Reisimiz milletin adamı, fikri zikri özgün, Allahtan başkasından korkmayan, Allahtan başkasına kul olmayan adam.

Aziz Metin

Denge siyasetini yediğim. Putin şeytanıyla kanka olmuş, Ukrayna'ya sihasıyla Rus'lara saldırtıyor. Bu denge mi dengesizlik mi?
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