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Dünya Dünyaya böyle duyurdu: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı
Dünya

Dünyaya böyle duyurdu: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı

Ukrayna'nın Harkov Valisi Oleh Sinegubov, Harkov'u koruyan Ukrayna askerlerinin Rusya sınırına dayandığını duyurdu. Reuters Haber Ajansı ise olayı henüz doğrulayamadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 13:58:00 -
Dünyaya böyle duyurdu: Ordumuz, Rusya sınırına ulaştı

Ukrayna'nın Harkov Valisi Oleh Sinegubov, Telegram üzerinden 227. Müfreze'nin askerlerinin sınırdaki bir tabelayı tekrar diktiğini belirtti. Sinegubov, " Ukrayna'yı Rus işgalcilerden özgürleştirmek için hayatını riske atan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Birlikte zafere"

Ukrayna Savunma Bakanlığı da müfrezenin sınıra ulaştığını belirtirken "Birlikte zafere" ifadesini kullandı.

Reuters: Teyit edemedik

Britanya merkezli haber ajansı Reuters, Sinegubov'un söylediklerini henüz teyit edemediklerini belirtti. Ajans kaç Ukrayna askerinin sınıra ulaştığını ve tam olarak nerede olduklarının bilinmediğini yazdı.

Eğer Ukrayna askerlerinin Rus sınırına ulaştığı doğrulanırsa, Kiev'in ülkenin kuzeyinde de Rus güçlerini geriye itmekte başarı sağlamaya başladığı görülecek. Batı istihbaratı, Rus ordusunun Donetsk'teki ilerlemesinin durduğunu belirtiyordu.

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