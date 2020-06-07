Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi!

Webtekno'da yer alan bir habere göre bilim insanları, güneşe benzeyen bir yıldızın etrafında dönen ve güneş sisteminin ayna görüntüsüne sahip bir gezegen keşfetti. Keşfedilen yeni gezegenin güneş sistemine 3.000 ışık yılı uzaklıkta olduğu ve dünyaya çok benzediği belirtildi.

Kepler-160 yıldızının etrafında dönen 'KOI-456.01' adlı gezegenin yaşama elverişli olup olmadığını henüz bilmediklerini dile getiren araştırmacı Max Planck Society, Kepler-160 - KOI-456.01 ikilisinin dünyaya ve güneşe çok benzediğini söyledi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan astrofizikçi Rene Heller ise, keşfedilen yeni gezegenin yaşama elverişli olabileceğini belirtti. Heller, yaptığı açıklamada "KOI-456.01, potansiyel olarak yaşanabilir olduğu düşünülen diğer gezegenlere kıyasla nispeten daha büyük." ifadelerini kullandı.