Dünyaya benzeyen gezegen keşfedildi!

Cantenbury Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Samanyolu Galaksisinde boyut ve yörünge olarak dünyaya benzeyen bir gezegen tespit ettiklerini açıkladı.

5 saatlik gözlem sonucu tespit edilen gezegenin 1 yılının, dünyanın kaç gününe eşit olduğunu bulduklarını ifade eden bilim insanları, bu sürenin dünyanın 617 gününe eşit olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan bilim insanı Herrera Martin, gezegenin yerçekimsel mikrolensleme adı verilen bir teknik kullanılarak keşfedildiğini dile getirdi.

Samanyolu Galaksisi'ndeki 1 milyon yıldızdan çok küçük bir bölümünün mikrolensleme ile gözlenebileceğini belirten Martin, bu tür gözlemlerin tekrarlanmayacağını ve teknikle bir gezegenin yakalanması olasılığının son derece düşük olduğunu kaydetti.