Dünyanın yaklaşamadığı sisteme onlar geçti bile: Çin'de eğitim devrimi!

Çin, yapay zekada küresel liderlik hedefi doğrultusunda eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. “Yapay Zeka + Eğitim” girişimi kapsamında 2030 yılına kadar tüm eğitim kademelerinde yapay zeka derslerinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Çin’in hedefi, öğrencileri erken yaşlardan itibaren yapay zeka ile tanıştırmak ve eğitim sürecini teknoloji odaklı bir yapıya dönüştürmek.

Yapay zeka dersleri müfredata giriyor

Yeni plan doğrultusunda yapay zeka eğitimi ilkokuldan üniversiteye kadar tüm seviyelerde müfredata dahil ediliyor. Bazı şehirlerde uygulama zaten başladı. Özellikle Pekin ve Hangzhou gibi merkezlerde yapay zeka dersleri zorunlu hale getirildi.

Yeni sistemde:

 

İlkokul seviyesinde temel dijital ve yapay zeka farkındalığı
Ortaöğretimde algoritma ve veri okuryazarlığı
Üniversite düzeyinde ise uygulamalı yapay zeka geliştirme eğitimleri verilecek

2030 hedefi: Yaygın ve zorunlu AI eğitimi

Planlamaya göre 2030 yılına kadar yapay zeka eğitimi ülke genelinde standart hale getirilecek. Daha uzun vadede ise yapay zekanın ders içeriklerine, sınav sistemlerine ve eğitim yönetimine tamamen entegre edilmesi hedefleniyor.

 

Öğretmenlerin rolü değişiyor

Yeni modelde yapay zeka, öğretmenlerin yerini almak yerine onların iş yükünü azaltan bir yardımcı araç olarak konumlandırılıyor. Öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme imkânı sunması hedefleniyor.

Buna karşın yetkililer, yapay zekanın eğitimde yanlış kullanımını önlemek için sıkı denetim ve kontrol mekanizmaları da uygulamayı planlıyor.

 

Küresel rekabetin parçası

Çin, yapay zekayı yalnızca teknolojik bir alan olarak değil, ekonomik büyüme ve stratejik güç unsuru olarak görüyor. Eğitim reformu da bu uzun vadeli rekabetin temel adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu dönüşüm, gelecekte “yapay zeka okuryazarlığı”nın temel bir beceri haline gelmesine yol açabilir.

Çin, yapay zekada liderlik hedefini eğitim sistemi üzerinden inşa ediyor. 2030’a kadar tamamlanması planlanan bu dönüşüm, yalnızca ülke içinde değil, küresel eğitim modelleri üzerinde de etkili olabilecek bir adım olarak görülüyor.

Cvv

İnsanları geri zekalı yapmak için akıllı telefondan sonra yapay zekaya geçiş yapıyorlar ki geri zekalı bir insanlık oluşsun ve yapay zeka üzerinden insanlar üst akıl tarafından yönetilsin.
