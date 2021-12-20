Dünyanın tüm dikkati "Bismillah"ın üzerinde

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderilen mermerin içeriğinde,195 milyon yıllık fosillere rastlanırken, taşın tamamen 'doğal" olduğu belirtildi. Kalp şeklindeki midye kabuklarına ait fosillerden oluşan mermer, görenleri şaşkına çeviriyor.

Taş kesildi, figür ortaya çıktı

Mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin dikkatini çekti. Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça "Bismillah" yazısıyla aynı olduğu görüldü.

İncelemek için üniversiteye gönderildi

Bir işçinin görüntüleri kaydetmesinin ardından, mermer plaka incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Burada bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakada ilginç sonuçlar analiz edildi.

"Jurassic" dönemindeki fosillere ait

Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde, "Jurassic" dinozorlar dönemde 195 milyon yıl önce yaşamış midye kabuklarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi.

Raporda, plaka üzerinde yer alan ve Arapça "Bismillah" yazılı figürlerin tamamen "doğal" oluşumlu olduğuna vurgu yapıldı. Yazıların, kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan'ı Prof. Dr. Ahmet Ögke'nin verdiği bilimsel raporda ise mermer üzerindeki arapça figürlerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve 'Allah'ın adıyla' anlamındaki arapça yazıyla aynı karakter olduğu rapor edildi.