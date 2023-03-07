Dünyanın teknoloji devi Apple, Xiaomi’yi kendi evinde mağlup etmeyi bakın nasıl başardı! Teşvike başladı

Asya, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarları olan Hindistan ve Çin'e ev sahipliği yapması nedeniyle akıllı telefon endüstrisi için son derece önemli bir pazardır ve neredeyse 3 milyar potansiyel müşteriye sahiptir. Bu nedenle, Xiaomi, Realme, OnePlus, Samsung, Tecno ve Infinix gibi birçok akıllı telefon markasının rekabet ettiği geniş bir akıllı telefon markası yelpazesi vardır.

Global Stats tarafından hazırlanan StatCounter, Şubat 2023'te Asya'daki Mobil Satıcı Pazar Payı verilerini yayınladı ve Apple, 2. en popüler akıllı telefon markası olarak Xiaomi'yi geride bıraktı, Samsung ise birinci sıradaki yerini korudu.

Apple, Xiaomi’yi kendi evinde mağlup etmeyi başardı

Veriler, Samsung'un %22,25'lik pazar payıyla önde olduğunu, Apple'ın %17,15'lik ikinci sırada olduğunu, Xiaomi'nin %16,19'luk üçüncü, Oppo'nun %10,82'lik dördüncü ve Vivo'nun %9,76'lık beşinci sırada olduğunu gösteriyor.

Samsung'un Asya'daki büyük pazar payı, marka varlığıyla kolayca açıklanabilir, çünkü akıllı telefon üreticisi, marka reklamcılığına ve çevrimdışı perakende satış ve servis mağazalarının mevcudiyetine çok şey koyuyor. Ayrıca, lansmandan sonra cihazlarına verilen indirimler, Samsung Galaxy S20 FE ve Samsung Galaxy S23 serisi gibi akıllı telefonlarının daha uygun görünmesini sağlıyor ki, bu da daha fazla müşteriyi akıllı telefonlarını satın almaya teşvik ediyor.

Bu arada, Apple şimdi Asya'da en büyük 2. akıllı telefon markası haline geldi, bu da markanın Asya'daki varlığını daha da genişletmesiyle açıklanabilir.

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