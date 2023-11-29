Dünyanın tek yüzer nükleer güç santraline ilk yakıt ikmaline başlandı

Taze yakıt demetleri Akademik Lomonosov yüzer güç ünitesinin sancak tarafındaki iki reaktörden birine yüklendi. Daha önce Kuzey Deniz Rotası üzerinden Pevek limanına özel nakliye konteynırlarla getirilen yakıt demetleri derhal Akademik Lomonosov’a aktarıldı. Akademik Lomonosov için yakıtı, Rosatom’un Yakıt Şirketi TVEL’in bir kuruluşu olan Mashinostroitelny Zavod A.Ş üretti.

Reaktöre yüklemeden önce 121 yakıt demetinin her biri sıkı bir onay kontrolünden geçti

Yüzer nükleer güç santralinin Baş Makine Mühendisi Alexey Fedotov konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Nükleer yakıt ikmali işlemleri sırasında radyasyon güvenliği gereklerini yerine getirmek üzere tüm önlemler alınmıştır. Reaktöre yüklemeden önce 121 yakıt demetinin her biri sıkı bir onay kontrolünden geçti. Tüm düzenekler, uzmanlar tarafından kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra otomatik vinç kullanılarak sırayla reaktöre yerleştirilecek.”

Çalışmalar sırasında yüzer güç ünitesinin bulunduğu bölgedeki radyasyon arka planı değişmedi

Yüzer Güç Santrali Nükleer Güvenlik Departmanı Başkanı ve Baş Fizik Uzmanı Maxim Shamambayev de konuyla ilgili olarak, “Bu çalışmalar sırasında yüzer güç ünitesinin bulunduğu bölgedeki radyasyon arka planı değişmedi, radyasyon arka planı Pevek için doğal olan seviyelerde ölçüldü” dedi.

Doğrudan su üstünde yürütülen yakıt ikmali işleminin bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Akademik Lomonosov’un solunda bulunan reaktör ünitesine bir sonraki nükleer yakıt ikmalinin 2024'te yapılması planlanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO