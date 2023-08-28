Dünyanın sonuna doğru... Ötenazi için özel intihar cihazı geliştirdi!
Ötenazi savunucusu Dr. Philip Nitschke, intihar etmek için özel bir cihaz geliştirip, cihazını dünya kamuoyuna tanıttı.
Ötenazi savunucusu Avustralyalı Doktor Nitschke, intihar etmek isteyenler için özel bir kapsül geliştirdi.
Avustralyalı Doktor, geliştirdiği kapsülü yakında dünyanın hizmetine sunmayı planladığını açıkladı.
Düğmeye basıldığında oksijen tükenip ölüm gerçekleşecek!
Dr. Nitschke'nin geliştirdiği cihazın yaklaşık 207 bin liraya satılması planlanıyor.
Kapsülde, bir düğmeye basıldığında yüzde 21 olan oksijen seviyesi yüzde 1'e düşerek ölüm gerçekleşecek.
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