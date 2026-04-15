  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Dünya'nın nabzında korkutan ani artış! Tehlikeli mi?
Dünya

Dünya'nın nabzında korkutan ani artış! Tehlikeli mi?

Schumann rezonansı olarak bilinen ve “Dünya’nın nabzı” şeklinde anılan ölçümlerdeki artışın tartışma yarattığı bildiriliyor. Uzmanlar ise bu durumun insan üzerindeki etkilerine dair kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor.

“Schumann Rezonansı” ya da “Dünya’nın nabzı” olarak bilinen yer titreşimleri olgusunun, uyku bozuklukları ve kulak çınlamasıyla bağlantılı olup olmadığı yeniden tartışma konusu oldu. Bilim insanları ise bu iddiaların kesin bilimsel kanıtlara dayanmadığını belirtiyor.

Son günlerde ölçümlerde kaydedilen artışın ardından, bazı kişiler bu durumu uyku düzensizlikleri ve kulak çınlaması hissiyle ilişkilendirdi. Ancak uzmanlar, bu tür yorumların güçlü bilimsel verilere dayanmadığını vurguluyor.

“Schumann rezonansı”, Dünya yüzeyi ile iyonosfer arasında, yıldırımların oluşturduğu elektromanyetik dalgaların yansıması sonucu ortaya çıkan doğal bir ritim olarak tanımlanıyor. “Dünya’nın nabzı” olarak da adlandırılan bu frekansın temel değeri yaklaşık 7,83 Hertz olup, doğal aralık içinde daha yüksek frekanslar da bulunuyor.

 

Uzay havasını takip eden MeteoAgent uygulaması, hafta başından bu yana Schumann rezonansı ölçümlerinde belirgin bir artış kaydedildiğini ve aktivitenin “yüksek” seviyede olduğunu bildirdi. Uygulama, bunun bazı rahatsızlıklara yol açabileceğini öne sürse de uzmanlar bu tür değişimlerin doğal olduğunu ve olağan dışı bir duruma işaret etmediğini ifade ediyor.

Bazı uzmanlar ve sağlıkla ilgilenen çevreler, bu frekansların gevşeme, uyku ve odaklanma ile ilişkili beyin dalgalarıyla kesişebileceğini öne sürse de bilim dünyası, bu etkinin insan üzerinde doğrudan bir sonuç doğurduğuna dair kanıtların yetersiz olduğunu belirtiyor.

Aynı dönemde sosyal medyada uykusuzluk, kulak çınlaması ve odaklanma güçlüğü gibi şikayetlerin arttığına dair paylaşımlar yapılırken, bazı kullanıcılar bu belirtileri artan elektromanyetik aktiviteyle ilişkilendirdi. Ancak doktorlar, bu tür belirtilerin çok daha yaygın ve farklı nedenlerden kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23