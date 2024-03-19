Dünyanın konuştuğu vahşet: Bebeğini evde bırakıp tatile gitti! Cani anne için karar verildi

Yeni yürümeye başlayan 16 aylık kızı Jailyn'i, Haziran 2023'te Cleveland'daki evinde tek başına bırakıp, yaklaşık 10 günlük tatile çıkan Canderlario, döndüğünde bebeğini açlık ve susuzluktan ölmüş buldu.

Cuyahoga İlçe Savcılığından yapılan açıklamada, Ohio'lu annenin, kız çocuğunu evin içindeki oyuncaklarla dolu bir odaya kilitleyip önce Detroit şehrine sonra da Porto Riko'ya tatile gittiği belirtildi.

İdrar ve dışkısıyla 10 gün oyun alanında kaldı

Açıklamada, açlıktan oldukça zayıflamış çocuğun, idrar ve dışkıyla kirlenmiş bir oyun alanında ölü bulunduğu kaydedildi.

Ömür boyu hapis cezası aldı

22 Şubat'ta "cinayet ve çocukları tehlikeye atma" suçunu kabul eden Candelario, dün çıktığı mahkemede, "şartlı tahliyeden yararlanmaksızın, ömür boyu hapis cezası" aldı.

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İlçe Kamu Hukuk Mahkemesi Hakimi Brendan Sheehan, sorumsuz anneye, öz kızını aç bırakarak "en büyük ihaneti" işlediğini söyledi.

Depresyon ve buna bağlı zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği iddia edilen Candelario, "çok acı çektiğini ve bağışlanmak için her gün dua ettiğini" söylemekle yetindi.