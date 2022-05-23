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Spor Dünyanın konuştuğu Lige bakar mısın!
Spor

Dünyanın konuştuğu Lige bakar mısın!

İsveçli kaleci Olsen, şampiyonluğun ardından Etihad Stadyumu’nun zeminine giriş yapan taraftarların hışmına uğradı. Tecrübeli kaleciye maçta gösterdiği iyi performans nedeniyle tekme tokat saldıran City'nin gözü dönüş taraftarları kaleciyi hastanelik etti. Maç sonunda takımın teknik direktörü Gerrard yaptığı açıklamada, "Kalecim saldırıya uğradı ve bence bu sorular Pep ve Manchester City’e sorulmalı. İyi olup olmadığını bilmiyoruz. Hastaneye gidip bakacağız.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 10:48:00 -
Dünyanın konuştuğu Lige bakar mısın!

İsveçli kaleci Olsen, şampiyonluğun ardından Etihad Stadyumu’nun zeminine giriş yapan taraftarların hışmına uğradı. Tecrübeli kaleciye maçta gösterdiği iyi performans nedeniyle tekme tokat saldıran City'nin gözü dönüş taraftarları kaleciyi hastanelik etti. Maç sonunda takımın teknik direktörü Gerrard yaptığı açıklamada, "Kalecim saldırıya uğradı ve bence bu sorular Pep ve Manchester City’e sorulmalı. İyi olup olmadığını bilmiyoruz. Hastaneye gidip bakacağız.” dedi.

Manchester City'nin tarihi bir zaferle şampiyonluğa ulaştığı maça gölge düştü. Son düdükle birlikte sahaya giren taraftarlar, Aston Villa kalecisi Robin Olsen'e saldırdı. Etihad Stadında yaşananlar akıllara Trabzonspor'un şampiyon olduğu Antalyaspor maçında sahaya giren bordo-mavili seyircilerin rakip kaleci Boffin'e saldırdığı anları getirdi.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Aston Villa kalecisi Robin Olsen, Manchester City taraftarlarının Premier Lig şampiyonluğunu kazanmalarının ardından sahayı işgal etmeleriyle saldırıya uğradı. Maçta gösterdiği iyi performans nedeniyle gözü dönmüş taraftarlar tarafından tekme tokat dövülen tecrübeli eldiven hastanelik oldu.

"HENÜZ İYİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ"
Aston Villa Menajeri Gerrard maç sonrasında yaptığı röportajda, “Kalecim saldırıya uğradı ve bence bu sorular Pep ve Manchester City’e sorulmalı. Şimdi gidip iyi olup olmadığını kontrol edeceğiz. Henüz iyi olup olmadığını bilmiyoruz. Hastaneye gidip bakacağız.” dedi.

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