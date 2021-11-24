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Dünya Dünyanın ilk yüzen şehri inşa ediliyor
Dünya

Dünyanın ilk yüzen şehri inşa ediliyor

Dünyanın ilk yüzen şehri, Güney Kore’nin Busan şehrinde inşa edilmeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:49:00 - 2021-11-24 15:59:10
Dünyanın ilk yüzen şehri inşa ediliyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen, sele dayanıklı Oceanix adlı yüzen şehrin 2025 yılına kadar inşa edileceği belirtildi.

Proje liderleri tarafından imzalanan 'tarihi bir anlaşma' sayesinde yüzen şehrin inşaatının başlayacağı belirtilirken, şehir Kore'deki Busan sahilindeki topluluk, deniz tabanına demirlemiş birkaç adadan oluşacak. Binaların çatılarındaki güneş panellerinden elektrik üretecek olan şehir, kendi yiyecek ve tatlı suyunu üretecek. Yeni şehir, kalabalık kıyı toplulukları için yüzen şehirlerin uygunluğunu değerlendirmek için bir prototip görevi de görecek.

Yüzen şehir, sel riskini ortadan kaldırmak için hepsi denizle birlikte yükselen birkaç insan yapımı adadan oluşan 'sele dayanıklı bir altyapıya' sahip olacak. Şehrin yüzer platformları deniz tabanına demirleneceği için sel, tsunami ve Kategori 5 kasırgalar gibi doğal afetlere dayanabilecek. 75 hektarı kapsayan daha büyük köylerde 10 bine kadar kişinin konaklayabileceği aktarıldı.

Şehir ile ilgili konuşan Mohd Sharif, “Sürdürülebilir yüzen şehirler, bizim için mevcut olan iklim uyum stratejileri cephaneliğinin bir parçasıdır” derken, “Suyla savaşmak yerine, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.

Sharif, "Yüzen şehir konsepti aracılığıyla iklime uyum ve doğaya dayalı çözümler geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz ve Busan, prototipi yerleştirmek için ideal seçim" şeklinde konuştu.

Kentin inşasında, çeliğin çekme mukavemetinin altı katı ve negatif karbon ayak izine sahip, hızlı büyüyen bambu da dahil olmak üzere yerel kaynaklı malzemelere öncelik verileceği vurgulandı.

 

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