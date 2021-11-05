Dünyanın ilk üç üreticisinden biri olacağız

Akit Ekonomi

Erciyes Anadolu Holding’e bağlı İstikbal Mobilya’nın Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2021’in kendileri adına verimli geçtiğini belirten Yörük’ün açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Büyümeye devam ediyor

Ülkemiz için üretmeye, büyümeye devam ediyoruz.



Mobilya ürünlerimize talebin önemli oranda arttığını müşahede ediyoruz.



Satışlarımız iyi, ilerisi için umutluyuz.



Kuvvetli markamız, kurumsal yapımız, kalitemiz bizi büyütüyor.



Ürünlerimiz övülüyor, takdir ediliyor.



Binlerce ürünümüz, ülke genelinde 700’e yakın mağazamız var.



Yurtdışında da 170’e yakın mağazamız mevcut.



Hem Türkiye’de hem de dünyada lider marka olmak için çalışıyoruz.

100 ülkeye ihracat

İhracatımız atılım halinde.

Ürünlerimizi 100’den fazla ülkeye yolluyoruz.

Dünyanın en büyük 3 mobilya üreticisinden biri olmayı planlıyoruz.

Hedefimiz 1 milyar dolarlık üretim, 300 milyon dolarlık ihracat.

Satışlarımızın yüzde 50’sini yurtdışına yapmakta kararlıyız.

Markalaşma ön planda

Dünyada 450 milyar dolarlık bir mobilya ticareti var. Ticarette bir numarada ABD yer alıyor. Bizim burada 100 dolara sattığımız bir ürüne ABD’de 800 dolar bedel biçiliyor. Bu hakikati görmemiz ve ürün birim fiyatını artırmamız gerekiyor. Burada markalaşma ön plana çıkıyor. İşte onun için Turquality’e katılan ilk firmalardan biriyiz.

Güvenilir yatırımcı aranıyor

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında franchise modeliyle büyüyoruz. Çok temkinli ilerliyoruz, güvenilir yatırımcı bulduğumuzda mağaza açıyoruz.

ABD’de bütün markaları bir araya getiren zincir mağazalar var. Bu mağazalarda İstikbal markasıyla ürünlerimizi sunmak için kolları sıvıyoruz.

Avrupa’da ciddi pazar büyüklüğümüz var. Bu büyüklüğümüzü koruyarak yolumuza devam edeceğiz.

Afrika hedef pazarlarımızdan. Orada da İstikbal markasıyla mağazalaşıyoruz.

Yenilikçi ve trendleri belirleyici bir marka olarak dünyanın dört bir yanında bayi ağımızı genişletmeye devam edeceğiz.

Gayemiz İstikbal’i kısa vadede büyük mobilya zincirleriyle yarışacak hale getirmek.