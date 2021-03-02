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Teknoloji Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu
Teknoloji

Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu

Kelley Aerospace adlı şirket, dünyanın ilk süpersonik silahlı insansız hava aracını piyasa sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 22:14:00 -
Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu

Son dönemlerde Türkiye, ABD, Çin ve İngiltere dahil olmak üzere birçok ülke insansız hava araçlarının gelecekteki savaşlarda kilit bir rol oynayacağını öngörerek bu alana yoğun bir şekilde yatırım yapıyor.

Singapur merkezli Kelley Aerospace şirketi, dünyanın ilk süpersonik silahlı insansız hava aracını geliştirdi.

"Arrow" (ok) adı verilen süpersonik silahlı insansız hava aracının, Mach 2.1'a (ses hızının 2.1 katı kadar fazla hız) kadar hızları okumasına olanak tanıdığı ve dış yüzeyinin hafif karbon ile tasarlandığı bildirildi.

Arrow, otonom olarak fırlatılabilir ya da iki yer istasyonu denetleyici tarafından uzaktan kontrol edilebilir şekilde geliştirildi.

Şirket, 9 milyon ila 16 milyon dolara mal olan yeni süpersonik insansız savaş hava aracı için şimdiden 100 adet ön sipariş aldıklarını ifade etti.

Kaynak: star.com.tr

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