Dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketinde flaş gelişme

Zhuque-2, uzaya başarıyla gönderilen ve yörüngesine yerleşen ilk sıvı oksijen-metan roketi oldu. Sıvı oksijen ve metan yakıtlı iki kademeli Zhuque-2 roketi, 3,35 metre çapa ve 49,5 metre uzunluğa sahip. Roketin ağırlığı 219 ton, kalkıştaki itiş gücü ise 268 ton.

Roketin ilk kademesinde dört adet 80 tonluk TQ-12 (Tianque) sıvı oksijen-metan motoru bulunurken, ikinci kademesinde ise bir adet TQ-12 ve bir adet 10 tonluk TQ-11 sıvı oksijen-metan motoru yer alıyor.

Bu görevin başarısı, tekrar kullanılabilir roketlerin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturdu ve gelecekte seri üretimin yapılması planlanıyor. Çevre dostu ve düşük maliyetli olan sıvı oksijen-metan yakıtı, gazyağı ve sıvı hidrojen gibi geleneksel yakıtların ardından havacılık ve uzay sektöründe kullanılan yeni bir yakıt türü haline geliyor. Zhuque-2, uzaya gönderilen ve yörüngesine oturan ilk ve tek sıvı oksijen-metan roketi olma özelliğini taşıyor.