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Dünya Dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketinde flaş gelişme
Dünya

Dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketinde flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-07-13 01:59:00 -
Dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketinde flaş gelişme

Çin merkezli özel şirket Landspace tarafından geliştirilen dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketi Zhuque-2, bugün yerel saatle 09.00’da başarıyla uzaya fırlatıldı. Roket, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi ve daha önce belirlenen yörüngesine başarıyla girdi, böylece test görevi tamamlandı.

Zhuque-2, uzaya başarıyla gönderilen ve yörüngesine yerleşen ilk sıvı oksijen-metan roketi oldu. Sıvı oksijen ve metan yakıtlı iki kademeli Zhuque-2 roketi, 3,35 metre çapa ve 49,5 metre uzunluğa sahip. Roketin ağırlığı 219 ton, kalkıştaki itiş gücü ise 268 ton.

Roketin ilk kademesinde dört adet 80 tonluk TQ-12 (Tianque) sıvı oksijen-metan motoru bulunurken, ikinci kademesinde ise bir adet TQ-12 ve bir adet 10 tonluk TQ-11 sıvı oksijen-metan motoru yer alıyor.

Bu görevin başarısı, tekrar kullanılabilir roketlerin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturdu ve gelecekte seri üretimin yapılması planlanıyor. Çevre dostu ve düşük maliyetli olan sıvı oksijen-metan yakıtı, gazyağı ve sıvı hidrojen gibi geleneksel yakıtların ardından havacılık ve uzay sektöründe kullanılan yeni bir yakıt türü haline geliyor. Zhuque-2, uzaya gönderilen ve yörüngesine oturan ilk ve tek sıvı oksijen-metan roketi olma özelliğini taşıyor.

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