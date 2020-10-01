Dünyanın ilk katlanabilir televizyonunun satış tarihi ve fiyatı belli oldu
Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, geçen yıl tanıttığı 'Signature OLED RX' isimli dünyanın ilk katlanabilir televizyonunun Ekim ayı sonlarında satışa sunulacağını duyurdu.
Güney Kore merkezli dev teknoloji şirketi LG, geçen yıl tanıttığı 'Signature OLED RX' isimli dünyanın ilk katlanabilir televizyonunun Ekim ayı sonlarında satışa sunulacağını açıkladı.
Dünyada bir ilk olarak geliştirilen söz konusu televizyon, ilk olarak 2019 yılında ABD'de düzelenen CES Fuarı'nda tanıtılmıştı.
Signature OLED RX TV, 2. nesil Alpha 9 akıllı işlemcisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Serbestçe bükülebilen bir OLED ekran kullanılarak geliştirilen ve 65 inç boyutunda olan katlanabilir TV, Ekim ayı sonlarında 85 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.