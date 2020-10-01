  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Dünyanın ilk katlanabilir televizyonunun satış tarihi ve fiyatı belli oldu
Teknoloji

Dünyanın ilk katlanabilir televizyonunun satış tarihi ve fiyatı belli oldu

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, geçen yıl tanıttığı 'Signature OLED RX' isimli dünyanın ilk katlanabilir televizyonunun Ekim ayı sonlarında satışa sunulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 05:44:00 -
Dünyanın ilk katlanabilir televizyonunun satış tarihi ve fiyatı belli oldu

Güney Kore merkezli dev teknoloji şirketi LG, geçen yıl tanıttığı 'Signature OLED RX' isimli dünyanın ilk katlanabilir televizyonunun Ekim ayı sonlarında satışa sunulacağını açıkladı.

Dünyada bir ilk olarak geliştirilen söz konusu televizyon, ilk olarak 2019 yılında ABD'de düzelenen CES Fuarı'nda tanıtılmıştı.

Signature OLED RX TV, 2. nesil Alpha 9 akıllı işlemcisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Serbestçe bükülebilen bir OLED ekran kullanılarak geliştirilen ve 65 inç boyutunda olan katlanabilir TV, Ekim ayı sonlarında 85 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Dünya

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İncirlik Üssü ile ilgili bir açıklama yaptı.
Solak mahallenin kokuşmuş yazarı Emin Çölaşan, Osmanlı'ya saldırdı!
Gündem

Solak mahallenin kokuşmuş yazarı Emin Çölaşan, Osmanlı'ya saldırdı!

Kendine 'sarı öküz' diyen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü rezalet yazısında Osmanlı’ya, tarikatlere, cemaatlere küstahça saldırd..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay