Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da! Beklenen gün geldi

İstanbul'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmasıyla Ukrayna'dan ilk gemi dün sabah yola çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada Odessa Limanı'ndan dün saat 09.15'te Lübnan'a gitmek üzere ayrılan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır yüklü 'Razoni' isimli geminin bugün saat 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarına ulaşacağını söyledi.

Bakan Akar "Gemi, boğaz açıkların demirlemesinin ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Rusya- Ukrayna-Türkiye- BM temsilcilerinin oluşturacağı heyet tarafından kontrol edilecek. Temmenimiz odur ki bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklığa uğramadan aynı uygulamaya tabi olacak" dedi.

Bakan Akar mutabakat muhtırasında faaliyetin "120 gün geçerli olduğu" ifadesinin bulunduğunu anımsatarak "Eğer herhangi bir şekilde taraflardan bir itiraz, talep gelmezse söz konusu mutabakat otomatikman yenilenecek ve devam edecek. Rusya'nın da limanlarında gıda maddeleri, çeşitli kimyasallar, gübre, amonyak buna benzer çeşitli malzemeler, maddeler var. Bunların da nakli söz konusu. Bu, mutabakat muhtırasının tamamen dışında" dedi. Öte yandan Polonya ve Almanya dışişleri yetkilileri tahıl koridoru anlaşmasından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, taraflara güven veren diplomasisiyle çözümler üretmeye devam ediyor. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı.

Tüm dünya için hayırlı olsun. Bu sürecin sorunsuz işlemesini umuyoruz. Türkiye krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır.

Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanımızın güven ve çözüm üreten diplomasisi, bölgemiz ve dünya için sonuç aldı. Tüm bu adımların neticesinde ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılmasını umuyoruz. Bunun için Türkiye merkezi rolünü sürdürmeye devam edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Birleşmiş Milletler'in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odessa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano: "AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor."

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov: "İlk ticari geminin çıkması olumlu. Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Tahil koridorunun açılması için gösterilen çabaları tekdir ediyorum. Türkiye'nin liderliğinden dolayı minnettarım. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric: İlk geminin hareketi BM, Ukrayna, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin yer aldığı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kolektif bir başarısıdır."

Kaynak: Sabah