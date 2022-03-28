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Dünya Dünyanın gözü burada! Ruslar İstanbul'a geldi
Dünya

Dünyanın gözü burada! Ruslar İstanbul'a geldi

Savaşın durdurulması için için yürütülen müzakereler İstanbul'da devam edecek. Kritik görüşme için Rus heyeti İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 16:28:00 -
Dünyanın gözü burada! Ruslar İstanbul'a geldi

Rusya-Ukrayna krizi sürerken, taraflar arasında yeni müzakere masası İstanbul'da kurulacak. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın çözümü için başlatılan görüşmelerde, taraflardan Rusya kafilesi İstanbul'a ulaştı.

Lavrov'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu Kuleba zirvesi

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelerin detaylarını Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır." denildi.

Türkiye'nin diplomasi trafiği

Türkiye, savaşın başından bu yana ateşkesin sağlanması için yoğun diplomatik çabalarına devam etti. İki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen sayılı ülkelerden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin tarafları başta olmak üzere 20'yi aşkın dünya lideriyle birçok kez görüştü.

 

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