Dünyanın geleneksel lezzetleri Etnospor'da ziyaretcilere sunuldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 3-6 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 4. Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel lezzetler de görücüye çıkacak.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenecek ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Bu yıl etkinlik alanına gelecek ziyaretçiler, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetleriyle tanışacak.

Festivale katılanlar, 12 branşta spor müsabakalarının yanı sıra dünya lezzetlerini de deneyimleme şansı elde edecekler. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, 4 gün boyunca festivalin evrensel tatlar alanında ziyaretçilerle buluşturulacak. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarının yemek yapımı etkinliklerine katılarak, eşsiz lezzetlerin yöntemlerini de öğrenebilecekler. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele kavramlarına odaklanan festivalde, ikramlar arasında Özbek pilavı dikkati çekiyor.

Festivalin oba alanlarında düzenlenecek etkinliklerinde yöresel lezzetler de rol alacak. Gelin toyu, beşik toyu, tuşo toyu, geştek toyu, Göktürk alfabesi atölyesi, yöresel ritüeller, kilimhane, demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel tadımlar ve ikramlar da yapılacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak. Bu çadırlarda Türkiye'yi temsil eden geleneksel yemekler lezzet şölenine ortak olacak.

Festivalde tadılabilecek bazı geleneksel yemekler şöyle:

Afganistan: Afgan pilavı

Arnavutluk: Elbasan tava

Azerbaycan: Şah pilavı

Filistin: Müceddere

Gürcistan: Satsivi

Kosova: Yufkalı paça

Moğolistan: Moğol mantısı

Moldova: Kavurma

Özbekistan: Özbek pilavı

Pakistan: Tavuk karahi

Senegal: Balık ve salçalı karides

Sudan: Falafel

Tanzanya: Mtori

Tunus: Ojja (Şakşuka)

Ukrayna: Borş

Yemen: Saltah