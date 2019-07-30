0553 313 94 23

Dünyanın en zengini olan Jeff Bezos, o ilçeye gözünü dikti!

Dünyanın en zengini olan Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos'un Bodrum'da yatırım yapacağı iddia edildi.

30 Temmuz 2019 Salı 16:27
Dünyanın en zengini olan Jeff Bezos, o ilçeye gözünü dikti!

İki hafta önce 400 milyon dolar değerindeki, 136 metre uzunluğundaki lüks yat Flying Fox ile Bodrum'a demir atan milyarder iş adamı Jeff Bezos'un, Bodrum'da sadece tatil yapmadığı iddia edildi. Bezos'un aynı zamanda tatil cenneti Bodrum'da yatırım fırsatlarını incelediği öğrenildi.

Bodrum'u havadan inceledi

Dünyanın en zengin iş adamının pazar günü mega yattan havalanan helikopterle bölge üzerinde uzun bir tura çıktığı öğrenildi. Bezos'un özellikle gayrimenkul geliştirme projelerinin üzerinde gezmesi Bodrum'da bir yatırım yapmayı düşündüğüne dair söylentilere yol açtı.

Bezos'un henüz hangi projeye ilgi duyduğu ya da bölgede yatırım planlarının olup olmadığı ise ilçede merak konusu oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:27
  1. Jeff Bezos
  2. Bodrum
  3. Amazon
  4. Amazon'un kurusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da aşırı sağcılara yönelik operasyon
    1. Almanya'da aşırı sağcılara yönelik..
    2. Öldürülen PKK'lı sözde tim komutanı..
    3. Alıç sirkesi kullanınca bakın neler..
    4. İmar barışında ilk taksit ödeme süresi..
    5. Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye..
    6. BESYO sınav tarihleri belli oldu
    7. Okullar Denetimli Serbestlik..
    8. Sivas’ta karate yaz okulu devam ediyor
    9. Gümüşhane afete hazır
    10. Kurban satış yerlerinde ilâçlama..
    11. Sivas Belediyespor’da Afyon kampı..
    12. Yabancı öğrenciler Kayseri'de model..
    13. Denizi olmayan Bilecik’te deniz..
    14. Daire Başkanı Bayburt’anahtar’..
    15. CHP'den Kişisel Verileri Koruma..
    16. Milli kaleci Sivas Belediyespor’da
    17. Elazığ’da “Reçine Esaslı Su Bazlı..
    18. Dünyanın en zengini olan Jeff Bezos, o..
    19. "Kayseri’yi Meclis’te en çok gündeme..
    20. ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’..
    21. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    22. Kabadüz’de halk toplantısı
    23. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    24. Başkan Şerifoğulları,"Harput..
    25. Konyasporlu Jevtovic: “Hedefimiz..
    26. Köy yolları sıcak asfaltla buluşmaya..
    27. TOKİ mahalle olmak istiyor
    28. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    29. Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat!..
    30. Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!