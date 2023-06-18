Dünyanın en zengin milyarderlerin gözdesi Türkiye! Türkiye'nin Çin, BAE ve Rusya'yı solladı

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel'in aktardığına göre 1 milyon dolar varlığı bulunan 300 milyoner, geçen sene Türkiye'ye taşındı. Özellikle İstanbul başı çekti. Milyarderler ise rotayı İstanbul'un yanı sıra Bodrum'a çevirdi.

Uluslararası oturum ve vatandaşlık firması Henley & Partners'ın "2023 - Özel Servet Göçü Raporu"nun sonuçları açıklandı. Göç edenlerin incelendiği, ülkelere giren ve çıkan kişilerin ele alındığı rapor, yatırım yapılabilir serveti 1 milyon dolar ve üzerindeki kişilere odaklanıyor.

Independent Türkçe'deki habere göre söz konusu raporda 'Türkiye'ye 300 milyoner taşındığı' bilgisinin yer aldığını belirten Demirel, bu milyonerlerin nereden geldiği ya da servetlerini nerede tuttuklarına ilişkin detaylı verinin ise bulunmadığını söyledi.

18 kişi dolar milyarderi

Ülkede 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 yabancının yer aldığını aktaran Burak Demirel, 145 kişinin centi milyoner (100 milyon dolar servete sahip), 18 kişinin ise milyarder olduğunu belirtti.

Pek çok yabancı için Türkiye'nin gözde ülke olduğunu vurgulayan Demirel, bunun ana nedenleri arasında ülkenin doğal güzelliği ile kültürel ve tarihi zenginliğini sıraladı.

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"İnsanlar Türkiye'yi seviyor" diyen Burak Demirel, 'özgür bir Müslüman ülke' olarak öne çıkılması da etkili bir faktör olduğu görüşünü paylaştı. Demirel sözlerini, Döviz geliri olanlar için Türkiye çok uygun bir ülke. Burada yaşamaları halinde hayat standardı onlar için yükseliyor. Özellikle sağlık hizmetleri ve emeklilik planlamasını kolaylıkla yapabiliyorlar" yorumuyla sürdürdü.

Türkiye ilk 20'de yok

Burak Demirel, raporun en dikkat çekici yanlarından birinin Türkiye'nin en fazla milyoner kaybeden ya da kazanan ilk 20 içinde bulunmaması olduğunu da aktardı.

"'Türkiye'de çok yabancı para çıkışı var' algısı yaratılıyor ama aslı böyle değil" yorumunu yapan Demirel, en fazla milyonerin çıkış yaptığı ülkeler arasında ilk sırada Çin'in geldiğini, onu Hindistan, Birleşik Krallık ve Rusya'nın takip ettiğini dile getirdi.

Bodrum vurgusu

Jeff Bezos, Bill Gates, Roman Abromoviç gibi dünyanın en varlıklı iş insanlarının İstanbul'un yanı sıra Muğla'ya bağlı Bodrum, Göcek, Marmaris gibi yerlere seyahat ettiklerini hatırlatan Burak Demirel, özellikle Bodrum'a ilginin son yıllarda katlandığını vurguladı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türkiye'ye yerleştiği öne sürülen Rus milyarder Roman Abramoviç ile ilgili haberde gündeme düşmüştü.