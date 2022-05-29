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Yaşam Dünyanın en yaşlı erkeği 113 yaşında
Yaşam

Dünyanın en yaşlı erkeği 113 yaşında

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Juan Vicente Mora, 113. yaşını kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 18:01:00 -
Dünyanın en yaşlı erkeği 113 yaşında

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Juan Vicente Mora, 113. yaş gününü kutladı.

Venezuela'nın Tachira eyaletinin El Cobre kasabasında 10 çocuklu bir ailenin 9. çocuğu olarak dünyaya gelen Mora, 27 Mayıs 1909’da doğdu. Her sabah güne bir kahve içerek başladığını belirten Mora çevresindekilere, "Çok çalış, tatil yap, erken uyu, Allah’ı sev ve O’nu her zaman kalbinde taşı" nasihatini veriyor.

Mora’nın ailesi ve doktorları, yaşlı adamın sadece yaşına bağlı yüksek tansiyon ve işitme sorunlarına sahip olduğunu söylerken, Mora’nın kızı Nelida Perez ise, “En güzel şey, onu her gün sağlıklı görmek. Babamın tıbbi müdahale gerektirecek hiçbir hastalığı yok” dedi.

Fransız rahibe Lucile Randon, "yaşayan en uzun kişi" unvanını halen elinde bulundururken, bilinen "yaşamış en uzun kişi" ise 122 yıl 164 gün ile Jeanne Calment.

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