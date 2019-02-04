Dünyanın en uzun yer isimleri

HİÇBİR ESPRİSİ YOK SADECE ADIYLA ÜNLÜ

Evet, 58 harf uzunluğunda olmasına rağmen, bu şehre kısaca Llanfairpwll veya Llanfair da deniyor. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Avrupa'daki en uzun kasaba adına sahip olmasıyla ünlü. Galler köyünde yaklaşık 3 bin 100 kişi yaşıyor; hiçbir esprisi yok. Gidin mutlaka görün falan demeyeceğim. Diyorsan ki ''ben zaten İngiltere’deyim, merak ettim, gidip bir bakayım''; Virgin trenlerinde Londra'dan Chester'a saatlik tren seferleri var.

Telaffuz etmeye çalışanlara bol şans.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch'da, üzerinde ismin yazan bir tişört satın almak ya da tren istasyonundaki şehir tabelasının önünde bir resim çekmek dışında yapabileceğin bir şey yok. Fahat şaşırtıcı bir şekilde tren yolculuğu kolaylığı sayesinde Anglesey Adası'na yılın her ayında hatrı sayılır bir ziyaretçi geliyor.

Turistler, tren istasyonunun 20 metrelik tabelasının yanında poz vermek için sıraya girerler. İşte kasabanın bütün esprisi bundan ibaret.

TURİST ÇEKMEK İÇİN ŞEHRİN ADINI UZATTILAR

''Bu kasabanın adının serüveni nereden geliyor?'' diye soracak olursan kısaca bahsedeyim; kasabanın başlangıçta daha kısa, telaffuzu kolay bir ismi vardı: Llanfairpwllgwyngyll. Kalacak yer desen yok, restoran yok; zaten kasabada topu topu 3 bin kişi yaşıyor. Turisti buraya getirecek bir neden olmalıydı. Ne yapsak, ne etsek derken tahmin ettiğin gibi, turizm kaygısıyla şehrin adına onlarca harf ekleyerek ilginç bir çözüm üretildi.

Evet saçma, ama aynı zamanda bu yenilik gerçekten de şehre turist getirdi.

DÜNYANIN EN UZUN KASABA İSMİ REKORU TAYLAND'DA

Rekor bir rotadayız. Bangkok'un tam adı Tayca'da 167 harflik bir isme denk geliyor. Şehrin günlük hayattaki adı "Melekler Şehri" anlamına ge­liyor ve Dünya Guinness Rekorlar Kitabı'nda namı var.

Krung Thep'in tam açılımı: Krungthep Mahanakhon Amorn Rattanakosin Mahintara Yudthaya Mahadilok Pohp Noparat Rajathanee Bureerom Udomrajniwes Mahasatarn Amorn Pimarn Avaltarnsatit Sakatattiya Visanukram Prasit'tir. Taycada bu şehrin adı 152 harf ya da 64 hecelik tek bir ke­lime halinde yazılır.

Bu isim kabaca şöyle çevriliyor: "Büyük Melekler Şehri, göz kamaştırıcı mücevherlerin büyük hazinesi, fethedilemez büyük toprak, görkemli ve seçkin topraklar, kimyasal değişim göstermeyen dokuz değerli taşın da bulunduğu şirin kraliyet başkenti, en yüksek kraliyet meskeni ve heybetli saray, reenkarnasyon geçirmiş ruhların kutsal barınağı ve yaşadığı yer."

YENİ ZELLANDA DA BİR DAĞ: ADINDA 85 HARF VAR

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenua- kitanatahu, Yeni Zelanda'nın Hawke's Bay bölgesinde, 305 metre yüksekliğinde bir dağ. İsim Maori dili'nden geliyor. Yerliler buna Taumata Tepesi diyor. 85 harflik uzunluğu ile "en uzun yer ismi" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Webster kasabasında bulunan bir gölün 45 harfli adı da Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg.

Çoğu zaman, bu tarz yer adları hem referans hem de telaffuz kolaylığı açısından kısaltılır fakat bu kasabaları çekici yapan kuşkusuz uzun isimleri. Ensonhaber





