Dünyanın en sağlıklı yiyeceği ortaya çıktı: Büyük bir sorun daha çözülüyor! Herkesin yaptığı o yiyecek..

Dünyanın en sağlıklı yiyeceğinin hangisi olduğu uzun yıllardır araştırılıyordu.

ABD New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyadaki en sağlıklı yiyeceği belirleme arayışında, 41 çeşit meyve ve sebzeyi titizlikle değerlendirdi. Bilim insanlarının ortaya çıkardığı sonuç, bilim dünyasını şaşkınlığa uğrattı. Zira dünyanın en sağlıklı yiyeceği olan yiyecek, bir evin bahçesinde kendiliğinden bile yetişebiliyor. Bilim insanlarının araştırmasına göre, dünyanın en sağlıklı yiyeceği tere. Tere, bol miktarda vitamin, mineral ve ikincil bitki bileşikleri içeriyor. Sadece 100 gramı, portakal ve limonu bile geride bırakarak günlük C vitamini ihtiyacınızın çoğunu karşılayabiliyor.

İŞTE TERENİN FAYDALARI...

Araştırma sonucuna göre terenin, yüksek düzeyde demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum içerdiğinden, kemik sağlığı ve kas büyümesi için oldukça önemli bir yiyecek olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda içerdiği etkileyici miktarda K vitamini, hücre hasarını önlemeye yardımcı oluyor. Terenin içeriğinde bulunan ve DNA hasarına karşı koruma sağlayan antioksidanlar, kanser risklerini bile azaltabiliyor.New Jersey'li araştırmacılar tarafından, tere bitkisinin detoksifiye edici ve kanı temizleyici özelliklere sahip olduğu da tespit edildi.

UZMANLAR UYARIYOR

Bilim insanları tarafından dünyanın en sağlıklı yiyeceği olarak seçilen tereyi tüketirken, ölçülü olmak oldukça önemli. Uzmanlar, sadece 100 gram teregünlük C Vitamini ihtiyacınızın neredeyse tamamını karşılayabilse de, (bir kase dolusuna eşdeğer) ölçülü davranılması gerektiğini vurguluyor. Aşırı tere tüketimi, içerdiği güçlü hardal yağları nedeniyle mesane, böbrek ve mide tahrişine de yol açabiliyor.

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