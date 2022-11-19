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Dünyanın en ölümcül silahı ateşlendi! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rus Stratejik Füze Kuvvetleri (RVSN) Komutanı Albay Sergey Karakaev, "RS-28 Sarmat" füzesinin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:24:00 - 2022-11-19 12:41:45
Dünyanın en ölümcül silahı ateşlendi! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rus Stratejik Füze Kuvvetleri (RVSN) Komutanı Albay Sergey Karakaev, Rusya'nın yakın zamanda "Satan II" olarak da bilinen "RS-28 Sarmat" füzesini başarıyla test ettiğini söyledi. Karakaev, konuyla alakalı başka bir bilgi vermedi.

Karakaev açıklamasında ayrıca, Rus kuvvetlerinin Avangard hipersonik füzelerinin ikinci kısmını almaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda, Satan II füzenin yıl sonuna kadar ikinci kez denenmesi emirini vermişti.

17 bin kilometreden fazla menzile sahip füze, Ukrayna'daki savaş başladığından beri ABD ve Batı'nın en büyük korkularından.

Satan II'nin, Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

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Yorumlar

volkan

milli hava savunma programımız neden bu kadar önemli bu konudan anlaşılıyor. türkiyeye isabet edebilecek bir sarmat füzesi bizi bütünüyle ortadan kaldırabilir. Bu nedenle aynı türde ve güçlü silahlar üretmekten başka çaremiz yok.

Şeyh Şamil

Dünyayı yok etmeden Bu şeytani sapıkları durduracak bir Müslüman Türk gücü ve aklı acilen oluşturulmalı.
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