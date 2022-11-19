Dünyanın en ölümcül silahı ateşlendi! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rus Stratejik Füze Kuvvetleri (RVSN) Komutanı Albay Sergey Karakaev, Rusya'nın yakın zamanda "Satan II" olarak da bilinen "RS-28 Sarmat" füzesini başarıyla test ettiğini söyledi. Karakaev, konuyla alakalı başka bir bilgi vermedi.

Karakaev açıklamasında ayrıca, Rus kuvvetlerinin Avangard hipersonik füzelerinin ikinci kısmını almaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda, Satan II füzenin yıl sonuna kadar ikinci kez denenmesi emirini vermişti.

17 bin kilometreden fazla menzile sahip füze, Ukrayna'daki savaş başladığından beri ABD ve Batı'nın en büyük korkularından.

Satan II'nin, Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.