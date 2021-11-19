Dünyanın en ölümcül ağacı

Yeşil elmaya benzer meyvesini ısırmanın büyük riskler barındırdığı belirtilen ağacın dallarının altında durmanın bile ölüm riski oluşturabileceği belirtildi.

Bakıldığında zararsız gibi görünen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzeyen meyveler verirken, “yeşil ve yapraklı bir ağaç” olarak tanımlanıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı, ağacı “Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor” ifadeleriyle tanımlarken, "Yağmurda altında durmak bile, herhangi bir özsuyu içeren yağmur damlaları ile canlı teni ıslanırsa, bu kabarması için yeterlidir" diyor.