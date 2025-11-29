Sahipsiz otomobil evin bahçesine böyle daldı
Kocaeli Dilovası'nda el freni çekilmeden bırakılan otomobil, yokuşta kendi kendine ilerleyerek bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kocaeli'de sabah saatlerinde yaşanan olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Kaza, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 227'nci Sokak'ta meydana geldi. El freni çekilmeden park edilen 34 DD 6857 plakalı otomobil, yokuşta hareket etmeye başladı. Bir süre ilerleyen otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvar yıkılırken, kazada yaralanan olmadı. Evin bahçesinde ve araçta hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobilin duvara çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.