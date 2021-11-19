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Gündem Dünyanın en iyisi Türkiye'nin oldu! İsmi bakın ne olacak
Gündem

Dünyanın en iyisi Türkiye'nin oldu! İsmi bakın ne olacak

Başkan Erdoğan'ın müjdelediği sondaj gemisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de olması beklenen son teknolojiyle donatılmış gemiye "Alparslan" adının verileceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:36:00 -
Dünyanın en iyisi Türkiye'nin oldu! İsmi bakın ne olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Son teknoloji ile donatılmış geminin adının da Alparslan olabileceği değerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip.

Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.

Yedinci nesil deniliyor

Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında "Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir" sözleriyle müjdeyi vermişti.

Alparslan Karadeniz'de görev alacak

7. nesil geminin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip olan geminin isminin de Alparslan olacağı ağırlık kazanırken, geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen alanlar olması bekleniyor.

Dev dalgada bile sondaj

200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. 65 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.

3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj gerçekleştirebiliyor. 7. nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.

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