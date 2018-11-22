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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte o liste

Global Firepower sitesi, dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Listede ABD ilk sırada yer alırken Türkiye 9. sıranın sahibi oldu.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:52
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte o liste

Global Firepower sitesi, 55 ayrı kategoride yaptığı değerlendirme sonucunda dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Listede ilk sırayı ABD alırken, 2. sıranın sahibi Rusya oldu.

Global Firepower sitesi, aralarında mevcut silah çeşitliliği, seferberlik potansiyeli ve endüstriyel gelişmişlik seviyesi de dahil olmak üzere 55 ayrı kategoride yaptığı değerlendirme sonrasında dünyanın en güçlü ordusuna sahip ilk 25 ülkesini belirledi.

En yüksek savunma bütçesi ABD'de

Listede 1. sırayı alan ABD ordusunda, 6 bin tank, 13 binden fazla uçak, 415 gemi ve yaklaşık iki milyon asker görev yapıyor.

Açıklanan son rakamlara göre, ABD'nin savunma bütçesi 647 milyar dolar olarak kayda geçti.

Rusya, sahip olduğu 3 bin 914 uçak, 20 bin tank, 352 gemi ve silah altında bulunan 3.5 milyon askeri personel ile listede 2. sırada yer aldı.

Global Firepower'a göre, Rusya'nın savunmaya ayırdığı bütçe 47 milyar dolar seviyesinde.

Yaklaşık 2.5 milyon askerin görev yaptığı Çin ordusu sahip olduğu 3 bin uçak, 7.5 bin tank ve 714 gemisi ile listede 3. sırada yer aldı. Öte yandan Çin'in savunma bütçesi 151 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye 9. sırada

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 bin 446 tank, 1 bin 56 savaş uçağı, 194 parça gemi ve silah altında 710 bin 565 askeri personel ile derginin Haziran ayında yayınladığı indekse göre bir sıra gerileyerek 9. sırada yer aldı.

Türkiye'nin savunmaya ayırdığı bütçe, 10.2 milyar dolar olarak belirtildi.

Öte yandan Hindistan, Fransa, İngiltere, Güney Kore, Japonya ve Almanya listede ilk ona giren diğer ülkeler oldu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:52
  1. Dünyanın en güçlü orduları
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Rusya

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