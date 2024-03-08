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Dünya Dünyanın en eski ormanı bulundu!
Dünya

Dünyanın en eski ormanı bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 09:45:00 -
Dünyanın en eski ormanı bulundu!

Bilim insanları İngiltere'nin Güneybatı kıyılarında bulunan falezlerde, dünyanın bilinen en eski fosilleşmiş ormanını bulduklarına inanıyor.

Bilim insanları İngiltere'nin Güneybatı kıyılarında bulunan falezlerde, dünyanın bilinen en eski fosilleşmiş ormanını bulduklarına inanıyor.

Fosilleşmiş orman, Somerset bölgesinde bulunan Minehead'deki kumtaşından oluşan yüksek rakımlı falezlerde bulundu.

Cambridge ve Cardiff Üniversiteleri'nden araştırmacılar, buluşlarının Britanya'daki en eski fosilleşmiş ağaçlar ve dünyanın da bilinen en eskileri olduğunu söylüyor.

Kalamopiton diye bilinen ağaçlar, palmiye ağaçlarını andırıyor.

Günümüzdeki ağaçların "prototipi" diye tanımlanan ağaçların en büyüğü iki ila dört metre uzunluğunda.
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