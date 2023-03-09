Dünyanın en eski elması bulundu

Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nde dünyanın en eski elmasının bulunduğu bildirildi.



Rus ajanslarının bildirdiğine göre bilim insanları, Yakutistan’da bulunan 3,6 milyar yıllık elmasın dünyanın bilinen en eski elması olduğunu tespit etti.



Udaçnaya kimberlit borusunda bulunan elmasın 0,3 milimetre olduğu belirtildi.



Udaçnaya, Rusya'daki en büyük elmas yatağı.



Jeologlar, daha önce de Rusya'nın doğu ucundaki Kamçatka yarımadasındaki Tolbaçik volkanında, eşi benzeri olmayan elmaslar bulmuştu.



Yeni tür elmasların, magmanın erimesi sırasında değil, volkanik gazların baskısı altında ve yıldırımların etkisiyle meydana gelen kristalleşme şoku oluştuğu açıklanmıştı.