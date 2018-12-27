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Dünyanın en değerli 4 taşından biridir o..

Safir taşı değerli taşlar grubundandır. Dünyanın en değerli 4 taşından biridir. Diğer taşlar Elmas, Yakut ve Zümrüttür.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:47
Dünyanın en değerli 4 taşından biridir o..

Bugün bilinen en büyük safir; 563 karat büyüklüğündeki Hindistan Yıldızı’dır. Bu taş, New York Doğal Tarih Müzesi’nde teşhir edilmektedir. Dünyanın en büyük safirlerinden bir diğeri ise Srilanka’daki 423 karatlık dev safir görenleri büyüler adı “Logan Sapphire”dir. Ancak en büyük safir bu değildir. Amerika’da Doğal Taşlar Müzesi’nde sergilenen çok büyük bir safir vardır. Bu taş Hindistan menşeilidir. Adı Hindistan Yıldızıdır. Diğer büyük safir ise ABD’nin başkentinde bulunan “Asya Yıldızı” isimli 330 karatlık safir taşıdır. Safir taşları ucuz olmaz. Eğer size safir taşı diyerek, çok ucuza safir satıyorlarsa o muhtemelen sentetik safirdir.

Safir - Dünyada Safir Taşı Rezervleri

Safir taşlar en güzel örnekleri Sri Lanka (Seylan), Tayland, Hindistan, Birmanya, Madagaskar, Avustralya ve Brezilya’da bulunmaktadır. Myanmar, Seylan veya Madagaskar safirleri pahalı safirlerdir. Bu safirlerin parlak mavi bir renkleri vardır Hindistan safiri, dünyanın en muhteşem safirleridir. Hiçbir safir Hindistan safirleriyle yarışamaz Ancak Hindistan’daki Safir kaynakları tükenmiştir. Günümüzde Hindistan’da çok az safir çıkarılmaktadır. O yüzden Hindistan’daki koyu mavi neredeyse siyaha yakın renkteki safirler hala en kıymetli safirlerdir. Fakat günümüzde Seylan safirleri Hindistan rezervleri tükendiğinden çok kıymetlidir. Safir almayı düşünüyorsanız Seylan safiri olmasına özen gösteriniz.

Sevinç ve huzur vesilesi..

Aşkta sadakati sağlar, yanlış davranışları engeller.

İnancı güçlendirerek kişiye güven verir.

Kişiye şefkat duygusu vererek ruhsal duyarlılığını artırır.

Kuşkuların yokedilmesi ve kişinin ruhsal gelişime açık hale gelmesine yardımcı olur.

Özgürlük hissi verir.

Psişik yetenekleri artırır.

Sezgiyi kuvvetlendirir.

Sinirleri sakinleştirir ve konsantrasyonu artırır.

Endokrin bezlerinin iyi çalışmasını sağlar, kalp-damar ve kan hastalıklarının iyileşmesine yardımcıdır. Tüberküloza yardımcıdır. Üst solunum yolları enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkilidir.

Safir korunma ve bilgelik taşıdır. Yolculuklarda kullanılması insana huzur, sevinç güven getirir. Safir taşı en zor hayallerin bile bir gün gerçekleşeceği umudunu korumanıza ve umutlarınızı canlı tutmaya yarar. Zihinsel berraklığı artırır. Vizyonu ve barışı getirme özelliği vardır. Sadece mavi değil, birçok renkte olabilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:50
  1. safir taşı
  2. safir taşının faydaları

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