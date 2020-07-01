WPP ve Kantar Millward Brown tarafından hazırlanan BrandZ Top 100 Global Markalar 2020 listesi yayınlandı. Tüketicilerle yapılan görüşmeler, finansal performans analizleri ve tüketici algısı gibi faktörler göz önüne alınarak hazırlanan listede, dünyanın en değerli 10 markası belli oldu.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon yıllık bazda yüzde 32'lik artışla 416 milyar dolar marka değerine ulaşarak dünyanın en değerli markası oldu. Listenin ikinci sırasında ise teknoloji devi Apple yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında yüzde 30'luk artışla 327 milyar dolar marka değerine ulaşan ABD'li yazılım devi Microsoft yer alırken, 2017 yılında en değerli marka seçilen Google ise dördüncü sırada yerini aldı.

İşte dünyanın en değerli 10 markası

- Amazon(416 milyar dolar)

- Apple(352 milyar dolar)

- Microsoft(327 milyar dolar)

- Google(324 milyar dolar)

- Visa(187 milyar dolar)

- Alibaba(153 milyar dolar)

- Tencent(151 milyar dolar)

- Facebook(147 milyar dolar)

- McDonald's(129 milyar dolar)

- Mastercard(108 milyar dolar)