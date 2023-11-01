Dünyanın En Büyük Yayın Birliğinin Başkanlığına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı Seçildi

Yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye ulaşan ve 65 ülkeden 246 üyesi ile dünyanın en büyük yayın birliği olan Asya-Pasifik Yayın Birliği’nin (ABU) 60’ıncı Genel Kurul Toplantısı Güney Kore Yayın Kurumu’nun (KBS) ev sahipliğinde 31 Ekim – 1 Kasım 2023 tarihlerinde Seul’da düzenlendi. Toplantıda gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ABU Başkanı seçildi.

Sobacı’nın Yardımcıları Çin, Hindistan ve Japonya Yayın Kurumlarının Yöneticileri

ABU Başkanlığı görevini 1 Kasım 2026 tarihine kadar 3 yıl süreyle sürdürecek olan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ABU Başkan Yardımcılıklarını Çin Yayın Kurumu NRTA Genel Müdürü Yan Chengsheng, Hindistan Yayın Kurumu Prasar Bharati Genel Müdür Yardımcısı Sunil ile Japonya Yayın Kurumu NHK Başkan Yardımcısı INOUE Tatsuhiko yapacak.

TRT Genel Müdürü Sobacı, ABU Genel Sekreteri Ahmed Nadeem ile de yakın iş birliği içerisinde çalışarak, ABU bünyesinde gerçekleştirilen ziyaretler, çalışmalar ve ABU’nun güncel konularına ilişkin düzenli fikir alışverişinde bulunacak.

ABU’nun Genel Kurul toplantıları ile Yönetim Kurulu Toplantılarına Başkanlık edecek olan Sobacı, 9-10 Mayıs 2024’te Sri Lanka Yayın Kurumu MTV Channel ev sahipliğinde Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da düzenlenecek olan 117. ABU Yarıyıl Yönetim Kurulu Toplantısında ilk kez ABU Başkanı olarak görev alacak.

“ABU’nun Başkanı olarak seçilmem, Türkiye’nin her alanda lider ülke olma hedefi için önemli”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dünyanın en büyük yayın birliği olan ABU’nun Başkanı olarak seçilmesinin Türkiye’nin her alanda lider ülke olma hedefi için önemine vurgu yaptı. ABU Başkanlığının Türkiye'ye gelmesini, Türkiye'nin yükselişinin bir adımı, bir yansıması olarak değerlendirdiğini söyleyen Sobacı, “ABU Başkanlığının Cumhuriyet’in 100. yılına denk gelmesi bizler için ayrıca sevindirici oldu. Bu millet hangi şartlar altında olursa olsun, imkanları ne kadar kısıtlı olursa olsun, mücadelesinden asla taviz vermemiştir ve hedeflerini hep gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla aslında şimdi de dünyanın en büyük yayın birliğinin sunduğu imkân ve potansiyeli de bu amaçlar doğrultusunda seferber ederek bu süreci daha güçlü bir şekilde yürütebileceğimizi düşünüyorum,” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına adım atıldığını belirten Sobacı, “Türkiye'nin hem yükselişini devam ettirmesi hem de lider ülke konumunu pekiştirmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye Yüzyılı iç siyasetten dış politikaya, enerjiden çevreye, ekonomiden sanayiye, eğitimden teknolojiye aslında Türkiye'nin yeni hedefleri önüne koyduğu ve bunları mutlaka başaracağı bir dönemin adı. Dolayısıyla aslında ABU Başkanlığını uluslararası medya alanında Türkiye'nin önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmesi açısından bir adım, bir katkı olarak değerlendirebiliriz,” ifadelerini kullandı.

Sobacı, TRT’nin dünyayı dünyaya anlattığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“TRT World ve TRT Arabi gibi kanallarımız ve uluslararası dijital haber platformlarımızla biz artık dünyayı dünyaya anlatan bir yayın kurumu haline geldik. Bu görevi yerine getirirken birtakım sorumluluklarımızı da ihmal etmedik. Gelişmeleri, dünyada yaşanan çatışmaları ya da sorunları mutlaka daha adil bir vizörden bakarak ekranlara getirmeye çalıştık. Dünyanın vicdanının sesi olmaya gayret ettik, yok sayılanların sesi olmaya gayret ettik. Son zamanda yaşanan Filistin'e yönelik gerçekleştirilen katliam çerçevesinde bunu yaşama geçirmeye çalıştık.”

2024 yılındaki 61. ABU Genel Kurulu Toplantısına TRT Ev Sahipliği Yapacak

TRT, Sobacı’nın ABU Başkanlığında 2024 yılında ekim ayı içerisinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi ön görülen 61. ABU Genel Kurulu Toplantısına da ev sahipliği yapacak.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Akdeniz Görsel-İşitsel Operatörler Daimi Konferansı (COPEAM), Akdeniz Görsel-İşitsel İletişim Merkezi’ne (CMCA) uzun yıllardır üye olan TRT, yakın geçmişte Afrika Yayın Birliği’ne de (AUB) üye oldu. Sobacı’nın ABU Başkanı seçilmesiyle birlikte bu kapsamda TRT, farklı bölgelerdeki yayın birlikleri arasında bir köprü görevini de üstlenerek bölgesel ve uluslararası iş birliğinin gelişmesine yeni bir ivme kazandıracak.

Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU)

ABU, dünyanın 8 farklı bölgesinden 65 ülkenin yayın kuruluşlarından oluşan 246 üyesi ile dünyanın en fazla üyeye sahip ve en büyük yayın birliği durumunda.

Üyesi yayın kuruluşları ile yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye ulaşan Asya Pasifik Yayın Birliği(ABU) kurulduğu 1964 yılından bu yana yayıncılığı geliştirmek adına çabalıyor, yayın kuruluşları arasında işbirliğini teşvik ediyor, ortak projeler üretilmesini sağlıyor.