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Dünya ABD'de kritik İran gelişmesi! Tasarı kabul edildi
Dünya

ABD'de kritik İran gelişmesi! Tasarı kabul edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD'de kritik İran gelişmesi! Tasarı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırılarının sona erdirilmesini öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis’te çıkan sonuç, Trump’ın kendi partisinde de İran’la savaşın sürmesine yönelik rahatsızlığın büyüdüğünü ortaya koydu.

Washington’da İran gerilimine ilişkin dikkat çekici bir adım atıldı. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların sonlandırılmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısına onay verdi.

Oylama sonucunda 208 “hayır” oyuna karşılık 215 “evet” oyu çıktı. Böylece tasarı Meclis’ten geçmiş oldu. Karar, sadece dış politika başlığı olarak değil, aynı zamanda Trump’ın kendi siyasi cephesinde de çatlak oluştuğunu gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 208 "hayır" oyuna karşılık Kongre üyeleri 215 "evet" oyu kullandı.

4 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Demokratlarla birlikte "evet" oyu kullandığı oylama, Trump'ın kendi partisinin çoğunlukta olmasına karşın Temsilciler Meclisinde İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin somut bir ifadesi olarak değerlendirildi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barret ve Warren Davidson, oylamada ABD'nin İran'la savaşının sona ermesi yönünde oy kullandı.

ABD Senatosunda gündeme gelen benzer bir savaş yetkileri tasarısı da nihai oylama öncesinde Senato Genel Kurulu gündemine alınması yönündeki oylamadan geçmişti.

Söz konusu tasarının Senatodan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek ancak Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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