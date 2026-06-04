Gençlerin yeni gözdesi oldu! Kulaklık kullanımında az bilinen tehlike

Yüksek sesin yalnızca geçici rahatsızlıklara değil, kalıcı işitme kayıplarına da neden olabileceğine dikkati çeken Yalçınozan, işitme sisteminin iç kulakta bulunan hassas hücreler sayesinde çalıştığını ancak yüksek sese uzun süre maruz kalındığında bu hücrelerde geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabildiğini belirtti. Yalçınozan, özellikle kulak içi kulaklıkların sesinin doğrudan kulak kanalına iletmesi nedeniyle riskin daha da arttığını vurgulayarak, gençlerde en sık karşılaşılan sorunlardan birinin çevresel sesi bastırmak amacıyla kulaklık ses seviyesinin giderek yükseltilmesi olduğunu aktardı. Kalabalık ortamlarda veya toplu taşımada ders çalışırken ses seviyesinin fark edilmeden artırılabildiğini belirten Yalçınozan, bu durumun iç kulakta yer alan işitme hücrelerini yüksek desibele uzun süre maruz bıraktığını ifade etti.