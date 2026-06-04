4 Haziran 1876: Sultan Abdülaziz'in vefatı (Osmanlı Padişahı)

Sultan Abdülaziz 8 Şubat 1830 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Pertevniyal Valide Sultan’dır. Ağabeyi Sultan Abdülmecid’in vefatı üzerine 25 Haziran 1861’de 31 yaşında tahta çıktı. Müsrif olarak tanınmasının aksine, çok sade giyinir, sarayda terlik ve entari ile dolaşırdı. a dokuz yaşlarında kaybetti. Ağabeyi Sultan Abdülmecid, onun eğitimine gerektiği gibi dikkat etti.







Sultan Abdülaziz, Osmanlı donanmasına ısmarlayacağı gemilerin plânını bizzat kendisi çizmişti. Ok atmayı, ata binmeyi, avlanmayı ve özellikle güreşmeyi çok severdi. Güçlü, kuvvetli ve pehlivan yapılıydı. En iyi pehlivanlarla güreşir ve sırtlarını yere getirirdi.



30 Mayıs 1876 günü Harbiye Mektebi Kumandanı, yanındaki askerlerle beraber Dolma Bahçe Sarayı’na gelip Sultan Abdülaziz’i tahtından indirip bütün şahsi servetini yağmalar.





Sultan Abdülaziz'in Tahta Çıkışı ve İstanbul'a Giriş Töreni - 1861



Padişah haremleriyle birlikte yağmur altında kayıklara bindirilerek Topkapı sarayına getirildi, yağmurda ıslanan kıyafetlerini dâhil değiştirmesine izin vermeden onu boş bir odada beklettiler. Sonra III. Selim’in öldürüldüğü daireye yerleştirdiler. Sultan Abdülaziz, tahta geçirilen yeğeni V. Murad Han’a bir mektup yazıp evvela onu tebrik edip sonra da ricada bulunarak kendisini Topkapı Sarayı’ndan başka bir yere yerleştirilmek istediğini bildirdi. Birkaç gün sonra Sultan Abdülaziz ve haremi kendi yaptırdığı Feriye Sarayı’na nakledildiler. Ancak burada Sultan’a bakılmadığı aç bırakıldığı söylenmektedir.





Abdülaziz'in öldürülmeden önceki son fotoğrafı



Sultan Abdülaziz’in yaverlerinden Fahri Bey şöyle anlatmıştır: O gün akşama kadar bütün saray halkı bir içim suya hasret kaldık. Bu ricalarımızın ehemmiyetsiz kalması ise orada bulunan tabur binbaşısı İzzet Bey’in zabıtına “Aldırmayın, iyi su ne imiş, dairede bulunan musluklardan içiversinler” diye söylemiş. Bu susuzluk hali akşama kadar saray halkını feryada boğduğundan Binbaşı İzzet merhamete gelmiş olmalı ki akşam çok geç vakit su gelmiş.



Sultan Abdülaziz, Tahttan indirildikten 4 gün sonra 4 Haziran 1876’da odasında iki bileğindeki derin kesiklere bağlı olarak ölmüş bir şekilde bulundu.