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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Uzman hekimden, anne adayları için önemli bilgiler geldi...

#1
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Anne adaylarının gebelik sürecinde en sık sorduğu sorular arasında "İlaç kullanabilir miyim?", "MR çektirebilir miyim?", "Diş tedavisi yaptırabilir miyim?" ve "Ameliyat olmam gerekirse ne olur?" başlıkları öne çıkıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak Op. Dr. Aysen Özcan, gebelikte kulaktan dolma bilgiler yerine hekim önerilerine göre hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Hamilelik sürecinde anne adaylarının en çok sorduğu soruların başında ilaç kullanımı, görüntüleme yöntemleri, diş tedavileri ve acil ameliyatlar geliyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysen Özcan, gebelikte doğru bilgiye ulaşmanın hem anne hem de bebek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

#3
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Gebelikte takviye edici vitamin ve minerallerin yaygın şekilde kullanıldığını belirten Op. Dr. Özcan, kronik hastalığı olan gebelerin ilaçlarını ihmal etmemeleri önemli olduğunu vurguladı. "Tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve hipertansiyon ilaçları mutlaka hekim kontrolünde kullanılmalı" diyen Özcan, bu tedavilerin sağlıklı gebelik süreci için önemli olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Anne adaylarının görüntüleme yöntemlerinden gereksiz yere korkmaması gerektiğini belirten Dr. Özcan, "MR, ses dalgaları temelli çalışan güvenli bir yöntemdir ve gerekli durumlarda gebelikte çekilebilir" dedi. Röntgenin ise yalnızca zorunlu hallerde ve karın bölgesi özel koruyucu plaklarla korunarak çekilebildiğini belirten Dr. Özcan, tomografinin ise yüksek radyasyon nedeniyle mümkün oldukça tercih edilmediğini söyledi.

#5
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Gebelikte diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Özcan, çürük dişlerin enfeksiyon kaynağı olabileceğini vurguladı. "Dolgu, kanal tedavisi ve gerekirse diş çekimi yapılabilir. Uygun hastalarda lokal anestezi ile diş tedavisi güvenle uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Gebelikte bazı acil durumlarda ameliyat gerekebileceğini söyleyen Dr. Özcan, "Apandisit, safra kesesi, böbrek taşı ya da hemoroid gibi durumlarda anne adayları genel anestezi alabilir ve ameliyat olabilir" dedi.

#7
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Bu işlemlerin bebekte sakatlığa neden olmadığını belirten Dr. Özcan, en önemli konunun erken doğum riskine karşı önlem almak olduğunu söyledi.

#8
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Sigara konusunda önemli uyarı

#9
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Sigara konusunda toplumda yanlış inanışlar bulunduğunu vurgulayan Dr. Özcan, "Gebelikte üç tane sigara içilebilir diye bir şey yok.

#10
Foto - Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Sigara hiç içilmemeli" dedi. Anne adaylarının yalnızca sigara içmemesi değil, sigara içilen kapalı ortamlarda da bulunmaması gerektiğini ifade eden Dr. Özcan, pasif içiciliğin de bebek sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

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