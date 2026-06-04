Mutlaka bu öneriye kulak verin! Kulaktan dolma bilgilere dikkat: Anne adayları doğum öncesi sakın yapmayın

Anne adaylarının gebelik sürecinde en sık sorduğu sorular arasında "İlaç kullanabilir miyim?", "MR çektirebilir miyim?", "Diş tedavisi yaptırabilir miyim?" ve "Ameliyat olmam gerekirse ne olur?" başlıkları öne çıkıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak Op. Dr. Aysen Özcan, gebelikte kulaktan dolma bilgiler yerine hekim önerilerine göre hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.