CHP'den yine bilindik algı! AK Partili vekil anket sonuçlarını Akit TV'de açıkladı
Akit TV'de açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk, son dönemde yapılan anketlere ilişkin bilgi verdi.
Akit TV'de Ertan Tan'ın sunuculuğunu yaptığı Erkan Tan ile Konuşalım programına katılan AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk, son anketler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk, son dönemde kamuoyunda tartışılan anket sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kayatürk, ellerindeki çalışmalarda CHP’nin AK Parti’nin önünde görünmediğini savunurken, muhalefetin izlediği siyasetin kendi seçmeninde de rahatsızlık oluşturduğunu öne sürdü.
Kayatürk'ün açıklamaları şöyle:
Senelerdir sağlam anketçilerle çalışıyoruz. Yaptığımız bütün anketlerde CHP, AK Parti'nin önünde çıkmamıştır. Ben AK Parti Genel Merkezi'nde bütün anketleri gördüm. CHP'nin son yıllarda içinde bulunduğu tutum CHP seçmenini bile kızdırmıştır.