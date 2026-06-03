Trump'tan peş peşe Orta Doğu açıklamaları! İran pes etti

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek tarihi diplomatik gelişmeleri duyurmaya devam ediyor. Trump, Hizbullah ile yapılan ateşkes mutabakatı ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinin ardından, İran'ın nükleer programına ilişkin de çok kritik bir aşamaya gelindiğini ilan etti.

İran Nükleer Silahlardan Vazgeçecek

Anlaşma Masada: İran ile yürütülen müzakere sürecinde büyük bir kırılma yaşandığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "İran, anlaşmayı imzalarsa nükleer silahlardan vazgeçmeyi kabul edecek" ifadelerini kullandı.

İmzalar An Meselesi: Sürecin nihayete ermek üzere olduğunu vurgulayan Trump, Tahran yönetiminin geri adım atmaya hazırlandığına dikkat çekerek, "Bir belgeyi imzalamaya çok yakınlar" dedi.

Hizbullah ve İsrail Ateş Açmayacak

İlk Kez Görüştük: Hizbullah ile doğrudan sağlanan teması ilk kez açıklayan Trump, "Dün ilk kez Hizbullah’la görüştük ve ateş açmamayı kabul ettiler. İsrail de ateş açmayacak" diyerek bölgedeki silahların susacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda Mayınlar Temizlendi

Koridor Açılıyor: Hürmüz Boğazı'ndaki askeri operasyonlara da değinen Trump, "Hürmüz Boğazı’nda mayın temizliği yaptık, büyük bir kısmını ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum" dedi. ABD Başkanı, İran ile yürütülen diplomatik sürecin tamamlanmasına işaret ederek, "Hürmüz Boğazı, mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından açılacaktır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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