Kahvaltıların vazgeçilmezi mayasız balon pişi tarifi: Pamuk gibi yapıyor... Hamur kızartmasını sevenlere gelsin

Mayasız pişi tarifi, hem kahvaltıya pratik hem de lezzetli bir alternatif arayanların en çok tercih ettiği hamur işi tarifleri arasında yer alıyor. Maya kullanmadan hazırlanan bu kolay pişi tarifi, yoğurt, un, kabartma tozu ve tuz gibi temel malzemelerle kısa sürede yapılabiliyor. Mayalanma süresi gerektirmeyen mayasız pişi, özellikle ani misafirler, hafta sonu kahvaltıları ve çay saatleri için ideal bir seçenek sunuyor. Peki, dışı çıtır içi pamuk gibi yumuşacık mayasız pişi nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik mayasız pişi tarifi...