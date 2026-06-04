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Kahvaltıların vazgeçilmezi mayasız balon pişi tarifi: Pamuk gibi yapıyor... Hamur kızartmasını sevenlere gelsin
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kahvaltıların vazgeçilmezi mayasız balon pişi tarifi: Pamuk gibi yapıyor... Hamur kızartmasını sevenlere gelsin

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pişi, mayasız tarifi; dışı çıtır içi pamuk gibi yumuşacık tarifiyle nasıl yapılır bir bakalım...

#1
Foto - Kahvaltıların vazgeçilmezi mayasız balon pişi tarifi: Pamuk gibi yapıyor... Hamur kızartmasını sevenlere gelsin

Mayasız pişi tarifi, hem kahvaltıya pratik hem de lezzetli bir alternatif arayanların en çok tercih ettiği hamur işi tarifleri arasında yer alıyor. Maya kullanmadan hazırlanan bu kolay pişi tarifi, yoğurt, un, kabartma tozu ve tuz gibi temel malzemelerle kısa sürede yapılabiliyor. Mayalanma süresi gerektirmeyen mayasız pişi, özellikle ani misafirler, hafta sonu kahvaltıları ve çay saatleri için ideal bir seçenek sunuyor. Peki, dışı çıtır içi pamuk gibi yumuşacık mayasız pişi nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik mayasız pişi tarifi...

#2
Foto - Kahvaltıların vazgeçilmezi mayasız balon pişi tarifi: Pamuk gibi yapıyor... Hamur kızartmasını sevenlere gelsin

Malzemler: 1 su bardağı süt. 2 adet yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kabartma tozu. 3-3,5 su bardağı un. Kızartmak için; Sıvı yağ. Mayasız Balon Pişi Tarifi Nasıl Yapılır? Uygun bir kabın içine süt ve yumurtayı alarak çırpalım. Ardından unun bir kısmı, tuz ve kabartma tozunu kontrollü ilave ederek hamur yoğurmaya başlayalım. Unu yavaş yavaş ilave etmelisiniz. Yumurtanızın büyüklüğüne göre un miktarı değişir. Oldukça yumuşak hamur yapın, pişiniz yumuşak olacaktır.

#3
Foto - Kahvaltıların vazgeçilmezi mayasız balon pişi tarifi: Pamuk gibi yapıyor... Hamur kızartmasını sevenlere gelsin

Hamuru, un serptiğimiz tezgahta yarım cm kalınlığında açıp, kurabiye aparatı ya da su bardağı ile kestikten sonra kızmış sıvı yağda kızartalım. Dilerseniz bu aşamada hamurunuzu iki pişirme kağıdı arasına koyarak merdane yardımı ile de açabilirsiniz. Hamurun kenarda kalan kısımlarını toparlayarak aynı işlemi uygulayalım. Pişilerinizi kızartırken kontrollü olmaya ve çevirerek her iki tarafını da kızartmaya dikkat etmelisiniz.

#4
Foto - Kahvaltıların vazgeçilmezi mayasız balon pişi tarifi: Pamuk gibi yapıyor... Hamur kızartmasını sevenlere gelsin

İster benim gibi bir önceki resimde olduğu gibi arasını kesip peynir, domates, biber koyarak sandviç şeklinde servis edin ya da bunları yanında sade olarak servis edin.

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